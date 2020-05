Loretta Goggi ricorda il marito Gianni Brezza a Verissimo

Commozione per Loretta Goggi che ricorda suo marito Gianni Brezza a Verissimo. “La malattia l’ha portato via dai teleschermi ma non da me. – esordisce commossa – Ho faticato molto ad innamorarmi di lui.. è stato una storia degna di essere vissuta, ho capito che era davvero l’uomo per me.” Poi racconta: “Il primo incontro è stato drammatico, come accade per tutti… Poi col passare del tempo Gianni ha cominciato a corteggiarmi, parlando anche del nostro privato…” Così racconta di come, al loro primo appuntamento, lui l’ha lasciata in mezzo alla strada, facendola scendere dall’auto. “Parlando del mio privato gli ho detto che avevo una storia che non avevo chiuso come volevo. Lui aprì la portiera dell’auto e mi fece scendere, dicendomi ‘Io una donna la voglio tutta per me, non voglio una donna a metà’”