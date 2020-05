“L’Italia che ci guarda”: Agerola ritratta in ben cinque immagini della mostra fotografica.

La mostra fotografica “l’Italia che ci guarda”, realizzata per l’Associazione Comuni Virtuosi da Marcello Ginelli, contiene immagini che raccontano la vita e le storie di persone che hanno costruito e custodito l’identità di un territorio, con la coscienza di preservarne la storia, la bellezza e la memoria.

Tra le immagini dei 24 comuni italiani visitati dal fotografo 5 ritraggono Agerola, paese virtuoso per vocazione, come ha dimostrato anche durante la complicata fase dell’emergenza sanitaria. E come saprà dimostrare nelle prossime settimane, quando la sfida sarà quella di ricostruire un futuro che appare più lontano.

In attesa di ammirare la mostra dal vivo, ogni giorno sarà possibile scoprire, per adesso solo virtualmente sulla pagina Facebook dei Comuni Virtuosi, borghi spesso poco conosciuti dell’Italia più bella.