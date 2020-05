Il sindaco di Agerola Luca Mascolo ed il sindaco di Minori Andrea Reale (anche coordinatore della Sanità in costiera amalfitana) sono intervenuti alla trasmissione “Speciale Piuenne – Nuovo Coronavirus” trasmessa sull’emittente campana Piuenne per parlare della situazione nei due paesi della costiera amalfitana, dei controlli e delle misure di sicurezza poste in essere in questa delicata Fase 2, con una particolare attenzione anche sulla ripartenza del settore turistico.