L\'iniziativa del Distretto Costa d\'Amalfi , sotto il cappello Authentic Amalfi Coast \"Storie di ripartenza: i fratelli Pansa\"

Nell’ambito del progetto Authentic Amalfi Coast, il Distretto Turistico Costa d’Amalfi propone con specifici comunicati e post social, Storie di ripartenza imprenditori che non si sono fermati, che hanno scelto di sperimentare nuovi metodi e modalità per continuare a lavorare, come hanno sempre fatto.

Oggi il Distretto Turistico Costa d’Amalfi ci racconta una storia di ripartenza dolcissima. Una storia lunga cinque generazione, che risale precisamente al 1830 quando Andrea Pansa, mosso da amore e passione per l’arte pasticciera, decide di deliziare animo e palato degli abitanti della Costa d’Amalfi dando avvio a quella che oggi è riconosciuta come una delle pasticcerie d’eccellenza più antiche della regione Amalfitana.

Oggi, Nicola ed Andrea Pansa perseguono la tradizione di famiglia con profonda dedizione e abnegazione, soprattutto in questo momento così delicato per l’imprenditoria italiana e della Costa d’Amalfi. Hanno sfruttato il lockdown per ripensare a come gestire la ripartenza.

“I nostri nonni e bisnonni hanno resistito a due guerre, non poteva essere un virus a interrompere questa storia dolcissima”

Per non lasciarci soli, i fratelli Pansa hanno ideato il progetto Pansa a casa tua. Hanno infatti acquistato un furgoncino con cui stanno attraversando i borghi della Costa d’Amalfi accompagnati dai loro dolci più rappresentativi. Da Salerno a Sorrento, da Ravello a Positano, fino ai comuni collinari di Tramonti, Scala, Furore, Conca dei Marini, Valico di Chiunsi.

“Ci crediamo molto perché è un progetto che non avremmo mai potuto realizzare con il carico di lavoro che c’è stato finora. Adesso, con il tempo e lo spazio a disposizione per la produzione, stiamo investendo in questa nuova avventura. Può permetterci di mantenere i costi di gestione e di aggiungere una nuova importante freccia al nostro arco”.

Nicola racconta che la ripartenza, per alcuni aspetti, può rivelarsi una scelta antieconomica. Nonostante questo hanno intrapreso quest’iniziativa per lanciare un messaggio positivo e per guardare con ottimismo al futuro.

“I dati di queste prime settimane lasciano ben sperare. Nonostante i flussi turistici di questi anni, abbiamo sempre curato la qualità dei nostri prodotti anche nel rispetto dell’utenza locale. I risultati sono incoraggianti! Siamo felici perché Pansa si è guadagnato nei decenni il ruolo di istituzione dolciaria”

Per dar seguito a questo nuovo progetto sarà necessario uno sforzo produttivo maggiore, prevedono di accrescere il personale e di ampliare i loro locali. Stanno già pianificando le azioni da mettere in campo in futuro, per non farsi trovare impreparati nella fase successiva.

Pansa, come tutte le attività della Costa d’Amalfi, ha raggiunto negli ultimi anni risultati straordinari.

“In questa fase non baderemo agli introiti. La nostra azienda comprende circa 25 collaboratori, siamo riusciti a coinvolgerne 8. Cercheremo di sostenere le spese di gestione così potremo richiamare tutti i nostri soldati a lavoro, sono loro che hanno contribuito al nostro successo negli ultimi 15 anni”.

