L’informatica applicata alle biblioteche antiche

Giovedì 7 maggio alle 9.00 avrà inizio un ciclo di Webinars su La tecnologia informatica applicata alle scienze filologiche e librarie, coordinati da Gennaro Ferrante e Andrea Mazzucchi. Il primo incontro sarà introdotto da brevi interventi del Ministro dell’Università, Gaetano Manfredi, del Rettore dell’Università di Napoli Federico II, Arturo De Vivo, del Presidente del Comitato ordinatore della Scuola Superiore Meridionale, Giuseppe Recinto, e della Direttrice della Biblioteca Oratoriana dei Girolamini, Simonetta Buttò.

Nei 14 seminari programmati esperti e coordinatori di progetti scientifici internazionali illustreranno alcuni dei campi di azione più fecondi del rapporto tra ricerca filologica e storico-libraria e tecnologie dell’informazione e della comunicazione: tecniche di scansione fotografica multipla e multiluminosa sul manoscritto e sul libro antico (Reflectance Transformation Imaging); nuove procedure e nuovi standard per rendere interoperabili archivi digitali di materiale librario antico (International Image Interoperability Framework); riconoscimento automatico del testo scritto a mano (Handwritten Text Recognition); banche dati che registrano e descrivono le evidenze materiali e i contenuti testuali, linguistici e iconografici nella loro varietà di occorrenze; interventi teorici e metodologici sull’edizione “digitale” e sul supporto computazionale nella critica testuale; elaborazione informatica dei dati per la ricerca storica; Semantic web e Linked Open Data per il patrimonio bibliografico.

I video dei seminari, riservati agli allievi della Scuola di Alta formazione in Storia e Filologia del manoscritto e del libro antico “A. Varvaro” e ai dottorandi del Dottorato di ricerca in Testi, tradizioni e culture del libro della Scuola Superiore Meridionale e del Dottorato in Filologia della Federico II, saranno pubblicati sul sito www.scuolagirolamini.unina.it.

Gennaro Ferrante, Andrea Mazzucchi