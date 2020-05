Lido del Faro, il primo stabilimento balneare dell’isola di Capri. Sull’isola azzurra sbarcano i turisti per il ponte del 2 giugno Sono circa 600 le persone sbarcate oggi a Capri, in gran parte villeggianti, proprietari di seconde case e habituè; ma anche alcuni turisti stranieri stanziali in Campania. In Piazzetta piccola sfilata di trolley. Ci si avvia lentamente verso la normalità ma i numeri sono ovviamente ancora molto bassi, nulla in confronto ai diecimila arrivi al giorno che si registravano nello stesso periodo degli anni precedenti.

Dopo il Bar Tiberio e il Bar Funicolare, dalle prossime ore riapre anche il Piccolo Bar in Piazzetta.

In occasione del ponte del 2 giugno si preparano ad aprire anche alcune boutique, dopo le prime che hanno già ripreso l’attività subito dopo il lockdown. La maggior parte degli esercizi però hanno rimandato la riapertura tra fine giugno e inizio luglio.

Ancora chiusi gli stabilimenti balneari, il primo a rompere il ghiaccio è il Lido del Faro ad Anacapri che ha annunciato l’apertura della struttura dal primo giugno.

Per quanto riguarda le spiagge libere, Anacapri ha varato il disciplinare per l’accesso a Gradola e al Faro (previsti posti assegnati per ogni bagnante e tre fasce orarie) e ha completato le procedure per l’assunzione tramite borse lavoro di sei giovani dell’isola che si occuperanno della gestione: dai prossimi giorni sarà possibile la fruizione tramite prenotazione online.

In ritardo invece il Comune di Capri: fino a questo momento, malgrado siano passati nove giorni dall’ordinanza regionale che demandava ai Comuni l’attuazione di una specifica disciplina, l’Amministrazione non ha pubblicamente ancora reso noto quale sarà la regolamentazione per l’ingresso e l’uso delle spiagge libere. Nell’attesa del piano comunale, in tanti però stanno frequentando regolarmente le spiagge di Marina Grande e di Marina Piccola. E’ consentito o meno andare a mare e recarsi sulle spiagge pubbliche in assenza di regole precise anti-assembramento? Non è chiaro. A Marina Grande inoltre da mesi è gravemente danneggiata una rampa che consente l’accesso alla spiaggia e ancora non è stata riparata.

Off-limits per ora la Grotta Azzurra, nell’attesa anche in questo caso che venga deciso come cambieranno le modalità di accesso all’antro-museo.

Infine, resta chiusa via Pizzolungo dopo uno smottamento: lavori in corso per consentire la messa in sicurezza e la rimozione delle condizioni di pericolo.