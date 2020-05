LICEO MUSICALE GRANDI. LA PRESIDE DANIELA DENARO STASERA AL TG DI POSITANONEWS

Il Liceo Musicale Grandi di Sorrento,in questo lockdown, non ha mai sospeso la sua produzione didattica e pedagogica. Lo racconterà stasera al Tg di Positano News direttamente la preside dott.ssa Daniele Denaro che ha gentilmente concesso la sua disponibilità. Ricordiamo le nuove recenti linee di orientamento assunte dall’istituto, improntate ad una totale apertura alla città, coinvolgendo gli studenti attivamente negli enti e mostre culturali, in memorabili concerti con tra il pubblico accanto al sindaco e l’amministrazione comunale anche dirigenti scolastici con responsabilità regionali e nazionali. La nuova sala auditorium, regalo di uno sponsor privato, accoglie conferenze e presentazioni come “Le ville marittime romane in penisola Sorrentina” e successivamente visite guidate ai relativi siti archeologici con professoresse e studenti.

Sarà presente, al tg, anche il prof Domenico Guastafierro docente di musica, che ha supporto della riapertura della città post pandemia, ha elaborato con tutti i suoi allievi, un video dalla doppia valenza, oltre ad essere dedicato a Sorrento, è anche celebrativo per il grande Beethowen a 250 anni dalla nascita. Insomma, conferma uno slogan che coniammo tempo fa: Grandi di nome e di fatto. Vi invito a godervi questo video, per la professionalità, per gli originali orizzonti sonori , per l’impegno dei docenti e degli allievi.

Dal post di Sorrento Modern Orchestra e Coro Liceo “F. Grandi” :

Dedicata a Sorrento.

Quest’anno si festeggiano i 250 anni dalla nascita di un importante Genio della Musica: il grande Ludwig Van Beethoven.

Venuto al mondo il 16 dicembre del 1770 a Bonn, ha regalato al genere umano il privilegio di poter ascoltare composizioni fuori dal comune, espressione del sublime, brani che spesso non è riuscito ad ascoltare egli stesso a causa della sua malattia degenerativa all’udito.

Pensare ad musicista sordo è come immaginare un pittore cieco o un cuoco che non possa sentire sapori… Qualcosa di disumano, che ci aiuta a dimostrare una grandissima padronanza ed un altissimo sviluppo del suo cosiddetto “orecchio interno”. Non è quindi un eufemismo ammettere che: “la sua musica gli veniva da dentro”.

Quello che ora la #SorrentoModernOrchestra propone è un originale arrangiamento in chiave moderna dell’incipit del conosciutissimo “Allegro con brio”, dalla Sinfonia n.5 op. 67. L’elaborazione del tema del “destino che bussa alla porta”, definito così da Beethoven stesso, ci porta a riflettere sul nostro fato, non sempre prevedibile, che proprio in questo periodo pare che abbia bussato a tutte le porte del mondo, chiedendoci di fare i conti con la realtà, distruggendo le abitudini di tutti i giorni ed impedendoci di uscire nel cosiddetto “mondo esterno”.

Tutto questo ci porta però a meditare, essendo rinchiusi nel nostro “mondo interno”, aiutandoci a scoprire ciò che veramente è importante nella società.