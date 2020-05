Il Lemon Tour in Costa d’Amalfi

Cosa sta succedendo in Costa d’Amalfi in questa fase di ripartenza post lockdown? Come stanno reagendo le aziende? Ci sono imprenditori della costiera che pur nell’incertezza del momento, si stanno reinventando, reagendo con tutte le loro forze a questo tsunami chiamato Covid-19 che ha travolto tutti.

Oggi vi racconteremo la storia dell’azienda agrituristica di Salvatore Aceto, impegnato nell’organizzazione delle attività dell’azienda di famiglia, tra cui quelle agrituristiche dei Lemon Tour, dei Meeting e delle Lezioni di Cucina. Tutte attività legate all’universo delle Limonicoltura in Costa d’Amalfi, definita “Agricoltura Eroica”.

“È necessario ripartire insieme – ha dichiarato Salvatore Aceto – non soltanto per questioni economiche. C’è bisogno di darci forza a vicenda, possiamo coltivare un giardino comune di cui prenderci cura tutti insieme”.

Neppure nel 2020 quando il SARS-CoV-2 ha messo in ginocchio l’intero comparto turistico e tutto il suo indotto. Salvatore Aceto, il cui nome è stato ereditato dall’antenato che diede avvio all’azienda, continua la sua attività che oggi abbraccia tutti i settori, dal primario (agricoltura), al secondario (artigianato e industria), fino al terziario (attività agrituristica e turistica).

“Anche in questa fase, ho continuato instancabilmente con l’attività prendendomi cura degli orti e della produzione agricola. Come alternativa alla vendita dei prodotti in loco, con il supporto di mio fratello Marco ho già provveduto ad implementare le vendite online di limoni – ha proseguito Aceto – e di tutti i prodotti artigianali della famiglia, a marchio “La Valle dei Mulini – Amalfi”. Per dar sostegno al settore turistico, durante la fase di lockdown, ho dato vita a WeBinar “internazionali” con tour operator esteri per accompagnarli in viaggi virtuali tra il profumo dei limoneti. Facendoli sognare, anche da lontano”.

Nel cuore della bella Amalfi, sorge la sua azienda agrituristica Lemon Tour. È una storia che proviene da lontano, quando nel 1825 l’avo Salvatore Aceto s’incammina nell’attività di produzione e commercializzazione del citrus limon partendo da un piccolo appezzamento di terra. Da padre in figlio, si sono tramandati i segreti dei processi artigianali della limonicoltura e della sua trasformazione.

Nell’ambito del progetto Authentic Amalfi Coast, il Distretto Turistico, narrerà con specifici comunicati e post storie di imprenditori che non si sono fermati, che hanno scelto di sperimentare nuovi metodi e modalità per continuare a lavorare, come hanno sempre fatto.