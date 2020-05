Lega, intervista a Nicholas Esposito: “Positano riferimento mondiale per il turismo”

Abbiamo intervistato Nicholas Esposito, coordinatore provinciale della Lega per quanto riguarda il salernitano. Qualche giorno fa, Esposito aveva annunciato la manifestazione del partito il prossimo 2 giugno, proprio a Positano.

L’evento, come ormai noto, si terrà a partire dalle ore 11 presso via Bragantino, e vedrà anche la presenza dell’europarlamentare Lucia Vuolo.

“Sarà una manifestazione organizzata dalla Lega, abbiamo scelto Positano in provincia di Salerno in quanto è riferimento per il turismo mondiale e proprio in questo momento di fortissimi dubbi legati al turismo, abbiamo deciso di affrontare qui certe problematiche – ha dichiarato in esclusiva a Positanonews – Saremo tutti distanziati, con mascherine dell’Italia, in totale sicurezza”.