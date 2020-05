Le strade più belle da percorrere in estate: dallo Stelvio al Fiordo di Furore in Costiera amalfitana

Iniziamo questo viaggio con il portale “Si Viaggia”, dalla Strada Statale 163, ovvero quella che attraversa la meravigliosa e unica al mondo Costiera Amalfitana. Un percorso che offre un panorama che lascia incantati e che a un certo punto passa anche su un ponte alto ben 30 metri, e dal quale si può ammirare il paradisiaco Fiordo di Furore.

Atterriamo in Sardegna, una delle mete più ambite per l’estate, per attraversare in sella alla nostra auto la spettacolare strada panoramica che collega il colorato borgo di Bosa alla catalana e bellissima Alghero. Nel dettaglio si attraversa la strada provinciale 105, che a metà percorso diventa strada provinciale 49. Un viaggio sospeso tra mare e montagna e che regala dei panorami irresistibili soprattutto al tramonto.

Un vero sogno ad occhi aperti è il Passo dello Stelvio, ovvero la SS38. Questa strada mozzafiato, che da Bormio porta in Alto Adige e in Svizzera, è una vera magia per chiunque ami la moto e le vie di montagna ricche di curve. Un itinerario spettacolare composto di 40 tornanti sul versante lombardo, e 48 su quello altoatesino. E una volta raggiunto il Passo dello Stelvio sarete sul più alto passo automobilistico d’Italia e il secondo in Europa.

La Toscana è una regione straordinaria e amata follemente anche dal turismo internazionale. Meta ideale in tutte le stagioni e perfetta per un viaggio on the road. La strada che attraversa la sua Costa, infatti, è un susseguirsi di vere meraviglie e di panorami selvaggi che mozzano il fiato.

Il Passo Giau è uno dei valici alpini tra i più incredibili delle montagne più belle della terra: le Dolomiti. La strada è la SP638, un susseguirsi di curve impreziosite da colossi maestosi come il monte Nuvolau e l’Averau, e da un panorama davvero unico.

È stata definita da Winston Churchill come l’ottava meraviglia del mondo, e tutt’oggi è considerata una delle più belle del pianeta: la Strada Provinciale 38 conosciuta anche come Strada della Forra. È un vero gioiello incastrato nella roccia e che si affaccia sul meraviglioso Lago di Garda.

Torniamo di nuovo in Toscana e in particolare nella variegata e bellissima Maremma. Più precisamente andiamo a Bolgheri, meraviglioso borgo in cui si sviluppa il magico Viale dei Cipressi, un lunghissimo rettilineo che fu immortalato anche nei versi del poeta Giosuè Carducci.

Una strada da non perdere assolutamente durante un on the road in Italia è la Litoranea delle Cinque Terre (SS 370). Una vera e propria terrazza su tutte le meraviglie liguri e che lascia davvero innamorato chiunque vi ci metta piede.

Torniamo di nuovo tra le incantevoli montagne che puntellano il Nord del Paese. Qua, tra le province di Trento e Bolzano, si sviluppa il Passo Sella che separa il gruppo del Sassolungo dal gruppo del Sella. La strada da percorrere è la SS242 ed è un vero susseguirsi di monumenti naturali.

È senza dubbio una delle più belle d’Italia: la strada panoramica Taormina-Siracusa. Sono ben 120 chilometri da percorrere e che si affacciano sul Mar Ionio costeggiando diversi e incantevoli borghi. Impossibile non avvistare luoghi mozzafiato e inebriarsi di panorami unici al mondo.