LE GUIDE E GLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI FANNO L’AUTOMAPPATURA

Nel marasma di leggi e decreti governativi, regionali e municipali le guide turistiche e gli accompagnatori turistici si sono organizzati creando un ampio fronte unico. Dopo gli incontri tenutisi negli ultimi giorni con sindaci e/o assessori delle sei amministrazioni comunali peninsulari, guide e accompagnatori hanno presentato le loro istanze per ottenere i giusti e legittimi sussidi per questo tragico e drammatico periodo creato dalla pandemia di coronavirus. Il settore turistico in tutti i suoi comparti e nella sua notevole filiera in costa sorrentina sarà uno degli ultimi, se non l’ultimo a ripartire e porsi a pieno regime. I tempi di ripresa saranno medio-lunghi e per di più le ordinanze antivirus sono state emesse esattamente in contemporanea con l’inizio della nuova stagione turistica. Questo ulteriore balzello negativo ha acuito la crisi finanziaria ed economica dei lavoratori del comparto turistico peninsulare. Generalmente guide ed accompagnatori hanno il periodo di acme lavorativo compreso tra la metà di Marzo e la fine di Ottobre. Vale a dire che i ciceroni locali sono rimasti inattivi in tutto il periodo invernale da Novembre a Marzo. Quindi la situazione economica delle tante famiglie monoreddito dipendenti dal turismo é veramente drammatica per ciò che concerne la conduzione economica delle stesse famiglie. Mai e poi mai si poteva immaginare minimamente tale sciagura per il comparto turistico e per tutto il suo notevole indotto ( commercio, artigianato, ristorazione, trasporti, etc.). Solo l’ausilio serio ed esecutivo di stato, regioni e comuni può de facto aiutare le categorie a limitare i danni durante tutto il periodo della stagione turistica. Quasi tutte le guide e gli accompagnatori non hanno percepito sull’unghia nessun sussidio o aiuto. Il settore turistico è stato sicuramente alienato e trascurato dalle autorità governative, basti pensare che in un paese ad altissima frequentazione turistica come l’Italia non esista un ministero del turismo. Eppure il turismo era ed è una delle principale attività nazionali e rivopre un discreto valore percentualistico nel P.I.L. dello stato. Spesso i politici ed anche i quadri tecnici intermedi sono a digiuno totale di tematiche, problematiche e POLITICHE turistiche. E basti anche pensare al notevole afflusso di denaro pervenuto in questi ultimi anni per le tasse di soggiorno, talvolta anche un pò esose. Il problema è anche di natura tecnica e fiscale per i differenti inquadramenti fiscali dei professionisti delle escursioni. Infatti oltre alle tante partite IVA sono presenti sul territorio diverse cooperative di servizi turistici costituite da soci-dipendenti, vi sono anche piccole società vere e proprie di servizi ed esistono anche degli occasionali che emettono appunto fatture per prestazioni occasionali. Ed infine vi é anche una piccola fetta di “esodati”, ovvero guide ed accompagnatori che erano intenti proprio ad inizio marzo a trasferirsi da un regime fiscale ad un altro di quelli summenzionati. Quindi con dei rappresentanti di categorie facenti funzioni di referente per ogni singolo comune si é provveduto ad un autocensimento comunale per meglio inquadrare la quantità numerica dei professionisti delle escursioni. Le volontà politiche delle amministrazioni ed istituzioni locali sembra orientata a portare su di una piattaforma unica le istanze di aiuti delle guide, degli accompagnatori e degli altri lavoratori ed imprenditori del comparto in modo da effettuare una redistribuzione equanime, inclusiva ed ecumenica dei sussidi.

Speriamo in bene.

EUGENIO LORENZANO