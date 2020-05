Lavori di giardinaggio all’Housing Sociale di Sant’Agnello – VIDEO

Mentre non è ancora chiaro il futuro dei diretti interessati, all’Housing Sociale di Sant’Agnello si svolgono lavori di giardinaggio. Come si può vedere, le abitazioni sembrano in ottimo stato. Ricordiamo che i 52 assegnatari, originari di diversi Comuni come Sorrento, Vico Equense, Massa Lubrense, insomma da gran parte della Penisola Sorrentina, sono rimasti a bocca asciutta a due giorni dalla consegna degli appartamenti.

La Procura di Torre Annunziata bloccò tutto e pose le abitazioni sotto sequestro, il tutto prima dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Ora è tutto fermo, nessun provvedimento di dissequestro è stato portato avanti, mentre tante famiglie aspettano.

Video di Monia Alloggio.