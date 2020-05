Lavoratori stagionali esclusi dai sussidi statali, l’allarme dei sindaci della Costiera amalfitana

Per il turismo, la Regione ha stanziato il 5 aprile 30 milioni nel piano socio-economico, ma ci sono figure lavorative che necessitano di maggiore tutela. «Nei prossimi giorni ci rivedremo con il presidente De Luca anticipa la segretaria Fisascat Cisl Stefania Chirico per verificare l’applicabilità delle nuove direttive dell’ultimo decreto legge e per attivare anche misure ad hoc per la Campania».

I sindaci della Costiera Amalfitana hanno lanciato un vero e proprio grido d’allarme: una cospicua schiera di lavoratori stagionali rischia di rimanere esclusa sia dagli aiuti statali che da quelli regionali. E’ quanto riporta Carlo Porcaro sul quotidiano Il Mattino. Si tratta di persone il cui reddito complessivo dipende quasi del tutto dal lavoro estivo connesso ai flussi turistici. Ci sono intoppi burocratici. Molti lavoratori del settore turistico (ricettività e ristorazione, prevalentemente), pur risultando a tempo determinato per la stagione estiva, difettano della qualifica stagionale nella propria posizione Inps: ciò ha impedito l’assegnazione del bonus governativo di 600 euro per il mese di marzo, e rischia di escluderli anche per i mesi successivi, nonché dall’analoga misura (300 euro per 4 mensilità) disposta dalla Regione e riferita ai medesimi requisiti.

Vi sono poi lavoratori stagionali che non afferiscono formalmente al settore turismo, ma il cui lavoro è strettamente connesso con le attività turistiche: in particolare i commessi di negozio assunti per la sola stagione estiva, e analogamente operatori delle aziende di trasporto assunti per l’estate nei punti vendita/informazioni. In migliaia, morale della favola, rimarranno a casa oppure saranno impiegati per poche ore. Chi fa impresa in questo campo, come la Federazione Italiana Imprese Balneari, stima che «sarà fuori mercato il 50% delle imprese campane con le nuove regole: occorrono protocolli più sostenibili plasmati su dati territoriali, sulla quantità effettiva di spiaggia a disposizione, salvaguardando le esigenze di tutti, e l’indicazione del protocollo Inail non deve diventare vincolante, c’è ancora la possibilità di migliorarlo assieme. Soprattutto per la fase di ripartenza queste linee guida speriamo non siano prese come riferimento per controlli e sanzioni. Diversamente, per la maggior parte delle imprese del comparto sarà impossibile allestire l’arenile ed avviare la stagione balneare».