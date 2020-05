L’autocertificazione serve ancora la Fase 2? E in quali casi?

Da domani , 4 maggio, saremo nella Fase 2, più libertà di movimento, dopo il lockdown con la quarantena dovuta al contenimento del coronavirus Covid-19. L’autocertificazione serve ancora? E in quali casi? Sul modulo che ha accompagnato questi mesi di quarantena, adesso, alla vigilia della fase 2 nascono nuovi dubbi. Il modulo non cambia, è lo stesso utilizzato fino ad ora (scaricalo qui). È probabile che avrà vita breve perché tra qualche settimana non dovrebbe più essere necessario autocertificare gli spostamenti ma intanto ancora per qualche tempo dovremo stamparlo e tenerlo in tasca in alcuni casi.

Servirà dunque ancora l’autocertificazione per giustificare i propri spostamenti, Il NUOVO MODULO NON CAMBIA a parte il riferimento normativo al nuovo decreto che contiene ulteriori motivazioni che rendono legittimo lo spostamento: la visita ad un congiunto o il ritorno al proprio domicilio CHE SI POTREBBE ANCHE AGGIUNGERE A PENNA

Diventano più facili gli spostamenti nella Regione Campania, ma non fuori regione . Per chi va al lavoro sarà sufficiente esibire un tesserino e potrebbe non servire per andare a fare sport o al parco (“La giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite», si legge sul sito del governo).

È certo che l’autocertificazione servirà per andare a trovare i parenti stretti (i famosi “congiunti”) e per tornare nella propria residenza. Per questo si potrebbe mantenere l’attuale modulo con la possibilità di effettuare correzioni a penna.