L’Associazione “Capri senza barriere” chiede la gestione di una zona attrezzata sulla spiaggia di Marina Grande per l’accesso ai disabili

Capri. Mare per tutti. L’Associazione “Capri senza barriere” si fa avanti per una zona attrezzata sulla Spiaggia di Marina Grande e, attraverso la sua pagina Facebook, comunica di aver scritto al Sindaco Marino Lembo ed agli assessori Salvatore Ciuccio e Ciro Lembo per comunicare la propria disponibilità ad assicurare la gestione di quel tratto della spiaggia libera di Marina Grande già predisposta per l’accesso a disabili ed a soggetti con difficoltà di deambulazione.

Ecco il testo integrale della lettera, a firma del Presidente Michele Lembo, inviata dall’Associazione “Capri senza barriere” al Sindaco Marino Lembo ed agli assessori Salvatore Ciuccio e Ciro Lembo.

OGGETTO: Ordinanza Regione Campania n. 50 – Riapertura delle spiagge libere – Proposta per l’utilizzo della zona attrezzata per l’accesso ai disabili.

Egregi Signori, come Associazione stiamo attentamente seguendo la progressiva possibilità di utilizzo di aree e strutture pubbliche che i provvedimenti di Governo, Regioni e Comuni stanno gradualmente “restituendo” alla fruizione della collettività dopo il lockdown causato dal Covid-19

Le SS.LL. comprenderanno bene come le famiglie che hanno a riferimento la nostra Associazione siano interessate alla possibilità di garantire ai loro familiari gli spazi necessari a ritornare ad una vita quanto più normale possibile. Sotto tale aspetto non è passata inosservata la direttiva del Governatore della Regione Campania che, con l’ordinanza n. 50 del 22 maggio u.s., consentendo l’accesso alle spiagge libere, seppure subordinate all’adozione di uno specifico Piano Comunale, ha evidenziato l’opportunità di “affidare la gestione di tali spiagge ad enti/soggetti che possono utilizzare personale adeguatamente formato, valutando altresì la possibilità di coinvolgimento di associazioni di volontariato”.

In relazione alle indicazioni sopra riportate, la nostra Associazione intende valutare la eventualità di una possibile disponibilità ad assicurare la gestione di quel tratto della spiaggia libera di Marina Grande già predisposta per l’accesso a disabili ed a soggetti con difficoltà di deambulazione. Il rispetto delle regole imposte dal citato provvedimento del Governatore De Luca (distanziamento sociale, regolamentazione degli accessi, assistenza ai bagnanti, etc.), limiterà particolarmente l’afflusso alla spiaggia per cui potrebbe risultare utile, se non addirittura indispensabile, che quel tratto di arenile venisse riservato esclusivamente alle famiglie con soggetti diversamente abili – siano essi assistiti dalla nostra Associazione che dal Centro Anffas Onlus di Capri ed Unitalsi Sezione di Capri – ed a quei soggetti che riescano a comprovare uno stato di necessità per la fruizione di quel sito.

Una indicazione di larga massima, elaborata da chi spontaneamente collabora con la nostra Associazione e riportata nello schema allegato, ha quantificato in circa 20 “postazioni” (ognuna per un nucleo familiare di 2-4 persone) la possibilità di utilizzo di quel tratto di spiaggia.

Proprio l’esiguità degli accessi e la delimitazione quasi “naturale” del sito, ne renderebbero più facile anche la gestione, naturalmente nel rispetto delle competenze e degli obblighi di codesto Comune.

Vogliamo, infine, sottolineare che la presente proposta risulterebbe di celere attuazione rispetto, invece, ad una regolamentazione dell’intera spiaggia di Marina Grande che, dalla lettura delle disposizioni regionali, appare alquanto complessa e, sicuramente, di non immediata concretizzazione, visto l’obbligo di dover ricorrere ad uno specifico Piano Comunale.

Con l’occasione, inoltre, vogliamo sollecitare il ripristino dei percorsi per l’accesso alla spiaggia da parte di chi presenta difficoltà di deambulazione che, danneggiati dalle mareggiate invernali, si presentano ancora inagibili e, quindi, inutilizzabili nonostante l’avvenuto inizio della stagione balneare.

Rinnovando la disponibilità e in attesa delle determinazioni delle SS.LL., si inviano distinti saluti.