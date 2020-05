l\'Asso112 Associazione Italiana Confidi, come rete e strumento di necessario supporto alle micro e piccole imprese in profonda crisi di liquidità.

Aiutare le PMI anche attraverso la rete dei Confidi112.

La proposta viene direttamente da Donatella Visconti, Presidente dell’Associazione Italiana Confidi e prevede la valorizzazione dei circa 300 confidi presenti sul territorio italiano come rete e strumento di necessario supporto alle micro e piccole imprese in profonda crisi di liquidità.

Con questo fine, nonostante Asso112 sia l’associazione dei Confidi 112, è stato presentato un progetto normativo che coinvolge sia i più numerosi, circa il 90%, Confidi ex art 112 del Tub che i meno numerosi (circa 10%), ma più grandi Confidi ex art 106 TUB.

Con i giusti criteri e le attenzioni dovute ambedue le categorie vigilate, direttamente o indirettamente, da Banca d’Italia debbano contribuire alla ripresa del Paese e rigenerare le proprie attività valorizzando le proprie radicate competenze anche di rating umano, la diffusione sul territorio e nelle periferie (ricordiamo che il 70% dei Confidi 112 ha sede nel Mezzogiorno e nelle province più lontane dal centro), la solida liquidità correttamente consolidata.

Con la volontà di operare costruttivamente per il Paese ha dichiarato Donatella Visconti, invito tutti coloro che condividono questi contenuti a dar forza alla nostra proposta con il proprio appoggio.

Il testo integrale della proposta è scaricabile dal sito https://www.asso112.it/2020/05/04/proposta-di-emendamento-per-il-rafforzamento-dellazione-dei-confidi-a-supporto-del-credito-alle-micro-piccole-imprese/