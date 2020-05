L’Arma dei Carabinieri di Vibo Valentia porge le condoglianze al questore amalfitano

Volto tirato e triste, voce pregna di commozione, il Questore di Vibo Valentia, l’amalfitano Annino Gargano, si è presentato nel cortile della questura per rispondere al saluto ed alle condoglianze del provinciale dell’Arma dei Carabiniere, accompagnato da un nucleo di militari, per la morte dell’agente di polizia, Apicella, causata da una banda di malviventi a Napoli.

La evidente commozione del dott. Gargano era data anche da un precedente incontro con una signora dal cuore nobile che si era presentata con una rosa rossa quale segno di affetto e rispetto per l’opera degli agenti e per il prezzo che essi pagano quotidianamente alla vita.

Annino Gargano, amalfitano, è figlio del preside e per anni vicepresidente e presidente f.f. della provincia di Salerno, Gaetano, scomparso improvvisamente tre anni orsono.