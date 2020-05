Larino (CB). E’ scomparso il critico d’arte Antonio Picariello.

Articolo di Maurizio Vitiello – Scomparso, a 64 anni, il critico d’arte Antonio Picariello.

Mi giunge la notizia della scomparsa per malattia di Antonio Picariello, dopo quelle dolorose per COVID-19 nel campo dell’architettura di Vittorio Gregotti e della critica d’arte di Germano Celant.

E’ scomparso il 14 maggio 2020, dopo una malattia che lo ha tradito.

Insegnava all’Istituto Alberghiero di Termoli (CB), era conosciuto e apprezzato come critico.

Ha svolto l’attività di critico d’arte ed è stato un forte saggista; era un appassionato d’arte e cultura.

Ha fondato il movimento artistico internazionale “Arcetyp’Art”, con catalogo pubblicato da Electa Napoli, e ha curato tre edizioni dell’importante “Premio Termoli”.

E’ stato tra gli ideatori e gli organizzatori del “meeting” sulla giovane critica d’arte italiana “TrackerArt”.

Ha curato eventi culturali, mostre e rassegne in Africa, Sud America, Europa.

Ha avuto come maestri Umberto Eco e Tomás Maldonado.

Quando si parlava con lui, specialmente a cena, emergevano gallerie di ricordi, teorie di aneddoti, sequenze di immagini, elenchi di discorsi, note di variegati confronti

Vera e propria calamita parlante, formidabilmente eclettico e multitasking, ha incrociato la vita riconoscendo il “bello”, interessandosi di musica, cinema, teatro, letteratura, arti visive.

L’ho incontrato varie volte in Molise, che frequento assiduamente, avendo un riferimento a Cantalupo nel Sannio (IS), e l’ultima volta è stato a Torella del Sannio (CB) alla presentazione della mostra al Municipio e del catalogo “Elena Ciamarra il luogo della vita e della meraviglia”, pubblicato da Palladino Editore, il 24 ottobre 2018; questi gli autori dei testi: Franco Lista, Gabriella Mariani, Antonio Picariello, Franco Valente, Maurizio Vitiello.

Fu un bel ritrovarsi per la cerimonia di assegnazione di una stradina che porta al Castello di Torella intitolata sulla targa toponomastica a Elena Ciamarra, all’inaugurazione dell’interessante mostra della pittrice; fummo intervistati entrambi e con gli altri presentammo la figura eletta e notevole di Elena Ciamarra, musicista e pittrice di talento, bravissima artista, donna geniale e protagonista creativa e social del ‘900.

Concludemmo la giornata nelle sale del Castello di Torella insieme a Leonardo Cammarano e ad Angela Piscitelli e con tanti amici-intellettuali molisani, e non.

Fu proprio un bel momento, discutemmo di tutto, in piena e sana armonia.

Mi fa piacere ricordare quel giorno, che vide tra i protagonisti il caro Antonio.

Che la terra ti sia lieve.



Maurizio Vitiello

Vedi foto, allegata:

Il critico d’arte Antonio Picariello davanti a un’opera della personale “Lux Ludus” dell’artista Renato Marini, inaugurata nel 1998, curata alla Galleria Civica d’Arte Contemporanea di Termoli. L’immagine è stata concessa dall’Archivio Storico del Centro Culturale “Il Campo”, che qui, sentitamente, ringrazio.