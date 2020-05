La vita in diretta in Costa d’Amalfi, turisti abbandonano la spiaggia di Praiano: “Ce ne andiamo in Grecia”

Costiera amalfitana. Tutti i giorni “live” l’attualità, la cronaca, le storie di vita, i grandi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e i protagonisti della televisione. Una finestra dinamica sulla vita comune degli italiani che accompagna i telespettatori, informando, emozionando e divertendo. Le telecamere de “La Vita in diretta” sono approdate in Costiera amalfitana per una “Domenica in Costiera tra chiesa e spiaggia”andata in onda lo scorso 25 maggio su Rai uno.

Nel servizio di Sara Verta si fa un giro tra le spiagge della Divina Costiera da Minori, con il sindaco Andrea Reale che sulle spiagge chiuse dichiara: “Ogni turista, ogni cittadino della Costa d’Amalfi dev’essere soggetto attivo di protezione civile anti-Covid 19”. Fino ad arrivare a Praiano, dove alcuni turisti che avevano steso un telo da mare sono stati invitati ad abbandonare la spiaggia. “Ce ne andiamo in Grecia” ha commentato la coppia a Marina di Praia.