La strage silenziosa di chi non si è curato per non andare negli Ospedali per il Covid, ma anche perchè tutto era bloccato – Hanno perso la vita a casa quando negli ospedali il virus circolava o comunque era temutissimo e aveva fatto cambiare l’organizzazione. Quando il sistema sanitario era quasi completamente impegnato nella battaglia contro la pandemia. Sono i morti di paura, che hanno evitato di farsi vedere dai medici nel timore del contagio. Ma non solo , gli ospedali erano bloccati e anche i sanitari, quante operazioni sono state rinviate con tutte le conseguenze, anche tragiche, del caso? Capire quanti sono è difficilissimo in questo momento ma tanti specialisti, per primi i cardiologi e i medici dei pronto soccorso. Sono 2 mesi che non si può fare niente, anche le prenotazioni di mesi fa, visite oncologiche, esami di controllo per tumori pregressi ecc ecc. I dati parlano di almeno il 10 per cento di morti in più per altre patologie in questo periodo..