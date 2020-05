Meta si prepara al meglio per la ripartenza. Sono già in corso, da diversi giorni, lavori alla spiaggia per garantire la massima sicurezza ai fruitori.

Come è noto, per ora la spiaggia è ancora interdetta, ma tra qualche giorno ci dovrebbe essere l’apertura ufficiale. L’amministrazione ha deciso di portare avanti misure molto precise necessarie a causa dell’emergenza legata al Coronavirus. In particolare, verranno adottate tutte le misure di distanziamento sociale e gli ingressi saranno contingentati, ovviamente per evitare assembramenti.

Come potete vedere dalle nostre immagini, la famosa passeggiata è stata “ripensata”, con un’apposita e chiara segnaletica, così come anche il parcheggio, il quale prevede ora una segnaletica precisa.

Tutte misure messe in atto per garantire la sicurezza, e fare in modo che si possa usufruire della spiaggia nella maniera più intelligente possibile. Che Meta possa rappresentare un vero e proprio modello per tutte le altre spiagge della Penisola Sorrentina e non solo? Noi crediamo di sì.

Ecco le nostre immagini: