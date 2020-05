La Serie A riprende e con lei anche la B e la C. Stop invece ai campionati dilettantisci.

Sarà un’estate diversa quella che ci attende: probabilmente calda/afosa come sempre, probabilmente al mare o al lavoro ma sicuramente impegnativa per i tifosi di calcio. Si, perché pare proprio che il calcio sia intenzionato a ripartire, almeno quello che riguarda le serie A, B e C mentre stop definitivo ai campionati dilettantistici. Torna il pallone ma nel caso di un ulteriore fermo, si creeranno dei format brevi di playoff e playout mentre, se dovesse esserci un’interruzione definitiva, la classifica verrà definita “applicando oggettivi coefficienti correttivi” :ossia si decideranno in base a numeri e medie. La stagione 2019/2020 si concluderà il 31 agosto mentre i campionati dovranno finire entro il 20 Agosto. La stagione 2020/2021 partirà invece il 1 settembre. Il tutto in attesa di una decisione definitiva da parte del Governo, che arriverà il 28 maggio, come annunciato dal ministro Spadafora.