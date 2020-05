La risposta di Tramonti al Covid: nasce Tramonti Amalfi Coast Trekking, una partnership con la Pro Loco

A Tramonti si fa squadra per fornire una risposta forte e determinata alle sfide del futuro. La missione principale sarà soprattutto cambiare la concezione classica del turismo, settore chiave del nostro territorio, bloccato in maniera preponderante dalle limitazioni introdotte per affrontare questa emergenza sanitaria. Il gruppo dei “Giovani per Tramonti”, che da oltre sei anni sono al lavoro per promuovere e implementare l’escursionismo nel paese collinare della Costa d’Amalfi, hanno annunciato attraverso i social la nascita di Tramonti Amalfi Coast Trekking, oltre all’importante confluimento nella Pro Loco Tramonti. I ragazzi nell’associazione si occuperanno del trekking, della promozione del turismo escursionistico ed enogastronomico, dedicandosi anche alla sentieristica.

“Vogliamo comunicare a tutti gli amici che ci seguono da tempo e condividono i nostri progetti e le nostre azioni sul territorio, così come per tutti gli appassionati di escursionismo e di sentieristica del Parco Regionale dei Monti Lattari ed in particolare della Costiera Amalfitana, che in questi mesi di difficoltà abbiamo pensato di rafforzarci e di rinvigorirci e ora vogliamo condividere con voi delle importanti novità che riguardano il nostro gruppo – scrivono su Facebook i ragazzi dell’associazione – Dapprima, non essendo più “giovani” come quando iniziammo, abbiamo deciso di cambiare il nome e da oggi potrete continuare a seguirci sia su Facebook che su Instagram come TRAMONTI AMALFICOAST TREKKING (su Facebook) e tramonti_amalficoast_trekking (su Instagram)

Il nostro impegno per la cura e la valorizzazione della sentieristica, iniziato nel 2014, continuerà con la stessa passione di sempre sui nostri territori, ma appunto con una maggiore forza derivante dalla collaborazione e sinergia con la Pro Loco Tramonti – annuncia la neonata realtà – nonchè la consolidata partnership con il Comune di Tramonti, per il raggiungimento di obiettivi comuni soprattutto in un momento così delicato dove l’unione assume un valore diverso e più pregnante, cosi come il concetto di collaborazione e solidarietà”.

Vincenzo Magariello, Presidente della Pro Loco Tramonti, ha varato così la nuova partnership: “Sono felice che i ragazzi di “Giovani per Tramonti” abbiamo deciso di unirsi alla Pro Loco Tramonti. Con il loro ingresso si inizia a creare una struttura importante nell’associazione. Con la loro esperienza, raggiungiamo un primo un primo obiettivo, ovvero riunire gli scopi di promozione e sviluppo dell’escursionismo e del trekking in un unica associazione. Uniti saremo più forti e cercheremo di farci trovare pronti per una ripartenza post-Covid”.

Per superare questo periodo di lockdown, Tramonti Amalfi Coast Trekking ha intenzione di perseguire le seguenti linee d’azione: costante pulizia dei sentieri, impiantare segnaletica verticale e rendere ben visibile quella orizzontale e mettere in sicurezza i tratti pericolosi. Per rendere fruibili percorsi, sarà creata una Mappa Cartacea dei sentieri di Tramonti, da mettere a disposizione degli ospiti che sceglieranno il nostro Borgo per le loro vacanze, oltre a proseguire con la digitalizzazione dei percorsi Cai su CAI MontiLattari.it, caricando nuove tracce digitalizzate, aggiornando quelle pre-esistenti. Decisivo sarà il lavoro di promozione, con l’organizzazione di eventi per sensibilizzare ragazzi e adulti sul tema Ambiente e Turismo sostenibile, nonchè su Escursioni e Passeggiate organizzate.

Un programma che rappresenta quindi la risposta di Tramonti e dell’Alta Costiera al Covid: “Tutto questo per non fermarci di fronte alle difficoltà che questa Pandemia, inevitabilmente ci creerà, ma noi la affronteremo con la stessa passione e determinazione che ci hanno contraddistinto fino ad ora. Sentiamo vivo più che mai il bisogno di agire adesso per la nostra terra, senza rimandare sempre a domani e aspettare qualcun altro che lo faccia per noi. Insieme si può!”