La Regione Campania chiarisce che sono consentite le attività di toelettatura di cani e animali domestici

La Regione Campania ha oggi chiarito che le attività di toelettatura dei cani e degli altri animali domestici sono consentite per ragioni di cura e igiene, indispensabili a tutela della salute dell’animale e delle persone che vivono in prossimità dello stesso. Una precisazione importante in vista della ripresa di alcune attività che potrebbero essere svolte adottando le adeguate misure di prevenzione e sicurezza attraverso l’utilizzo dei necessari e obbligatori dispositivi di protezione individuale.

La toelettatura potrà svolgersi purché nel rispetto delle ordinarie misure di precauzione e di distanziamento interpersonale, previa prenotazione e, ove possibile, con modalità “consegna animale – toelettatura – ritiro animale”, in modo da evitare la permanenza di persone nei locali preposti.