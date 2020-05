La proposta dal Cav. N. H. Attilio De Lisa al Comune di Sanza: recuperare la storia di chi ha combattuto per la Libertà in sintonia con l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Sezione Sanza Federazione di Salerno.

Il Cav. N. H. Attilio De Lisa anche della Diocesi di Teggiano-Policastro anche Cavaliere al merito della Repubblica Italiana e dipendente di ruolo C.P.S.Infermiere dell’ASL Salerno al Presidio Ospedale Ospedaliero dell’Immacolata di Sapri con requisiti per mansioni superiori di Coordinatore Management nelle Organizzazioni Sanitarie dal 2008, si rivolge apertamente sia al socio Sindaco Vittorio Esposito insieme all’amministrazione che a tutto il Consiglio Comunale, sottolineando che il Sottoscritto in tre anni come Presidente della ANCR ha avuto la visibilità perfino a livello di notiziario combattenti nazionale (ringraziando il presidente provinciale prof. Antonio Landi insieme a quello nazionale Comm. Sergio Paolieri sempre disponibili) e ha triplicato il numero degli iscritti a 60 soci anche del Vallo di Diano e Basso Cilento (San Rufo,Polla,Sala Consilina, Sassano, Padula,Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Buonabitacolo, Caselle in Pittari, Alfano,Torre Orsaia,San Giovanni a Piro, Santa Marina, Vibonati, Sapri,Tortorella,ecc.

Quindi appena si risolve per il Coronavirus Covid-19, bisogna ricominciare con massima simbiosi e di rispetto alle condizioni di prevenzione coronavirus, coinvolgendo comunque le autorità religiose, civili e forze armate locali come da prima.

Inoltre va la vicinanza alla Curia Diocesana insieme al Vescovo di riferimento Mons. Antonio De Luca e Parroco locale don Giuseppe Spinelli e un caloroso saluto a: ANCR Sez. Sanza compreso soci combattenti iscritti sia di Sanza che dintorni, Prefettura di Salerno, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro Vallo della lucania Salerno Nocera Inferiore, Primo Cittadino insieme ad Amministrazione e Consiglio Comunale, Stazione dei Carabinieri capeggiata dal Luogotenente Cav. Antonio Russo con la Compagnia di Sapri appartenente, Polizia Municipale capeggiata dal socio Vincenzo Manduca, Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Cantillo dell’Istituto Comprensivo di Buonabitacolo e Sanza, BCC-Banca di Credito Cooperativo Buonabitacolo, Banca Monte Pruno di Fisciano Roscigno e Laurino, Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania e associazioni locali (Università Popolare “Sabino Peluso” di Sanza, Consulta delle Donne di Sanza, Comitato Difesa Consumatori di Sanza, Comitato del Bene Comune, Associazione PRO LOCO, Centro Sociale Anziani, Associazione ARCICONFRATERNITA S. MARIA DELLA NEVE, Associazione Confraternita Santissimo Sacramento e Rosario, Associazione LAICA-Libera Associazione Imprenditori Commercianti Artigiani, Associazione C.E.A. Centro Educazione Ambientale, Protezione Civile e Comitato Feste Parrocchiali di Sanza).

Infine la vicinanza di sempre alla Parola del Signore Gesù (Via,Vita e Verità) e della Madre Chiesa Cattolica oltre la stima alla Politica Italiana,alla Giustizia e alle Forze Armate Italiane.