La Penisola Sorrentina parla con una sola voce durante l’emergenza: ieri l’incontro di tutti i sindaci. Ecco quanto scrive il sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani sul suo profilo Facebook:

“La Penisola sorrentina deve parlare con una sola voce per avere più forza all’esterno e maggiore uniformità nelle regole da seguire sul territorio, anche per semplificare la vita dei cittadini e le attività degli operatori economici in questo particolare frangente.

Su questa esigenza hanno convenuto tutti i sindaci da Vico Equense a Massa Lubrense che, nella giornata di ieri, hanno partecipato ad un incontro, da me sollecitato, al Comune di S. Agnello.

Abbiamo delegato al sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, il compito di predisporre un documento per chiedere misure adeguate per il sostegno al turismo da inviare al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ed al Governatore della Campania, Vincenzo De Luca.