La nuova ospitalità alberghiera: le buone prassi dalla Cina

Le Chiavi D’Oro ” Fed. Delle Associazioni Italiane Dei Portieri D’Albergo ha organizzato :

Giovedì 14 Maggio un importante momento di confronto Italia-Cina.

Avremo l’onore di avere in diretta con noi dalle 18:55 il Presidente Nazionale dell’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, Giorgio Palmucci, Jason Zhan, assistente al presidente di Golden Keys in China, Marco Bulferetti Golden Key International Alliance Italy representative.

Spiegheremo quali sono stati i protocolli e le buone prassi sanitarie che hanno realizzato le strutture alberghiere in Cina, dove prima di noi hanno affrontato il problema.

L’obiettivo è fornire spunti pratici al Governo, alla Regione e agli imprenditori del settore ospitalità.

Ci sarà una rappresentanza territoriale, con la presenza del Sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo.

La scaletta è così organizzata:

Thursday 14 Maggio

h 18.55 local time.

H 19.00 Presentation of the attendee (Jason Zhan, Giorgio Palmucci, Avv. Cuomo, Marco Bulferetti)

H 19.05 Mauro Di Maio best practice Golden Keys Cina

H 19.20 Jason Zhan

H 19.30 Giorgio Palmucci

H 19.40 Mayor of Sorrento

Avv. Cuomo delegate to turism for the Sorrento Peninsula

Questions

H 20.15 closing.