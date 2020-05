La natura in Penisola Sorrentina, dal mare alla montagna

About Sorrento ha pubblicato qualche giorno fa un video che, con le sue immagini, racconta la natura della Penisola Sorrentina.

In questo momento in cui l’emergenza sanitaria ci fa avere tanti dubbi sulla ripartenza, soprattutto per il turismo, con questo video si vuole trasmettere il messaggio che la Penisola Sorrentina è un luogo dove la natura per fortuna ancora la fa da padrona.

Un viaggio con le immagini che vanno dal mare, soprattutto le calette del comune di Massa Lubrense, fino ad arrivare alla montagna del Monte Faito a Vico Equense, passando per i boschi ed i percorsi collinari dei comuni di Sorrento, Sant’Agnello, Piano di Sorrento e Meta per dimostrare che il territorio offre tante alternative anche per chi volesse godere una vacanza lontano dal caos cittadino.

Con questo video continua l’impegno del progetto About Sorrento per promuovere le bellezze del territorio tramite i canali social ed il portale www.aboutsorrento.com