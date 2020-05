La Fidal contro De Luca: “i runners non sono untori”.

Sandro Del Naia, presidente della Fidal (la Federazione Italiana di atletica leggera) Campania, ha risposto al governatore De Luca che, in conferenza ieri, aveva ribadito il divieto di praticare corsa e jogging, sottolineando come sia importante invece fare attività fisica soprattutto per la salute. Queste le sue parole: “Tra gli effetti collaterali di questa lunga quarantena e dei provvedimenti del Governatore De Luca c’è anche l’aumento di peso. Però non disperiamo, si è atleti nel fisico ma soprattutto nella mente. Un altro piccolo sforzo e poi potremo di nuovo finalmente assaporare la splendida libertà che solo l’attività fisica può regalare. Chi è abituato ad allenarsi quotidianamente ha doti di perseveranza e sicuramente si dimostrerà ligio alle regole. I runners non sono degli untori, anzi l’attività fisica è sinonimo di benessere”.