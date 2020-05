La Federazione Nazionale Lavoratori Turismo e Terziario e le Guide Turistiche

Oltre che ricevere e pubblicare , facciamo nostre le rimostranze e le proposte dei lavoratori del turismo, in specifico le GUIDE TURISTICHE, che in Penisola Sorrentina Amalfitana sono tante e tutte dotate di grande professionalità. Esse, attraverso i loro rappresentanti sindacali Pietro Milziade e Antonino Fiorentino chiedono con dignità, per il lavoro svolto e da svolgere, di poter entrare nei sistemi di supporto come Naspi o Cig. La crisi ha investito soprattutto loro , già in pausa invernale, che non hanno possibilità di resilienza e riconversione in altre attività.

Positano News già da tempo aveva perorato la causa delle guide turistiche, nei vari video giornali serali, più volte sono stati convocati e ascoltati , ponendoli a confronto con i Sindaci dei comuni della Penisola, gli Assessori regionali ed altre personalità autorivoli e capaci di porre una soluzione. Pietro Milziade, ben espose le problematiche della categoria in una infuocata diretta, ma i risultati , seppur il poco tempo trascorso, non hanno dato riscontri.

Il loro documento indirizzato al Governatore della regione Campania On.Vincenzo De Luca, Assessore al Turismo On.Corrado Mattera, Assessore al Lavoro On. Sonia Palmieri :

Le imprese, le Lavoratrici ed i Lavoratori impegnati nel settore turistico ed operanti nei vari

ambiti come quelli delle:

strutture ricettive, autisti di bus turistici, n.c.c., guide turistiche ed accompagnatori turistici,

stabilimenti balneari e tutto l’indotto dei servizi extra alberghieri, sono schiacciati dal peso

delle proprie inattività, causate dall’emergenza sanitaria mondiale e dai cronici ritardi degli

Organi preposti all’erogazione dei vari bonus e dei fondi di sostegno al reddito, che a

tutt’oggi risultano ancora bloccati nelle casse pubbliche.

Intere categorie di lavoratori del comparto turistico non hanno ancora ricevuto il sostegno

previsto dal decreto “Cura Italia” e dal “Piano Socio Economico Regione Campania”,

tantissimi sono stati addirittura esclusi e non percepiranno nessuna forma di tutela.

In attesa che vengano approntate più utili ed efficaci strategie in vista di una sollecita ripresa

del settore, anche graduale purché costante, la ricaduta sul suo tessuto socioeconomico è

inesorabile e pertanto si palesa necessario un impegno significativo e congiunto tra Regione

ed i Comuni che del settore turistico fanno il motore trainante della propria economia.

Crediamo a ragion veduta necessario il coinvolgimento degli Enti Bilaterali Regionali delle

varie categorie, che per loro funzione mutualistica, poiché istituiti e regolamentati dai vari

CCNL di Categoria, debbano garantire l’erogazione dei fondi in loro possesso al sostegno

del reddito dei Lavoratori loro aderenti oltre ai piani previsti per la formazione.

In merito ai “Corsi di Formazione”, crediamo nella necessità di istituire corsi tesi alla

formazione per la gestione dei rischi da Covid-19 in ambito turistico, in quanto sicuramente

rappresenterebbe un valido elemento per completare la elevata qualità offerta dai

professionisti del turismo campano e quindi contribuire in maniera significativa al rilancio

del settore, ritenendo parimenti opportuno che la Regione Campania e Comuni con il

proprio patrocinio attivino forti campagne pubblicitarie e di incentivazione.

In merito alle misure urgenti da intraprendere riteniamo necessario:

1. L’istituzione di un Tavolo permanente Regione-Comuni, al fine di monitorare

lo stato di salute del settore turistico e che possa primariamente garantire il costante

sostegno al reddito alle Lavoratrici ed ai Lavoratori.

2. La deroga al bilancio dei Comuni per il recupero di capitoli di spesa non

erogati, ai fini di sostegno al reddito di tutte le Lavoratrici e Lavoratori del settore

turistico che non sono rientrati nel novero dei beneficiari dei Bonus e dei

provvedimenti di sostegno al reddito previsti da Stato e Regione.

3. Promuovere ed agevolare i processi di riorganizzazione aziendale, istituendo

una mappatura delle grandi imprese turistiche presenti sul territorio regionale e per le

medie e piccole imprese turistiche nei singoli Comuni.

Distinti saluti

P. la Segreteria Territoriale

F.P. Giorgio

Pietro Melziade

Antonino Fiorentino