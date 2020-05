La Costa d’Amalfi affronta l’emergenza Covid: il servizio su Rai News 24

Un indotto da 19 miliardi di euro l’ultima stagione e oltre un milione e mezzo di presenze, con il 70% di turisti stranieri. Queste sono le cifre snocciolate nel servizio di Nello Rega, che racconta come la Costa d’Amalfi sta reagendo all’emergenza Covid, quali sono le misure richieste dagli operatori economici e gli amministratori, che reclamano il salvataggio del settore turistico.

Il commissario straordinario della Fondazione Ravello, Almerina Bove, nel servizio andato in onda oggi su Rai News 24 (alle 13.45), paventa la necessita di ottenere aiuti economici per la Costiera, specie con la partecipazione dello Stato, mentre per il sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino, va rimodulata l’offerta turistica e vede nell’immunità di un pezzo della Costiera, soprattutto un punto di forza per attrarre visitatori, mantenendo la qualità inalterata.

Poi c’è qualche piccola anticipazione, su come sarà il Ravello Festival, che quest’anno ricorre nell’anniversario dei 140 anni dall’arrivo di Wagner nella Città della Musica: non ci sarà il palco, con il giardino di Villa Rufolo che tornerà ad accogliere al suo interno la kermesse musicale.

Vengono intervistati anche gli addetti ai lavori del settore turistico, Giovanni Puopolo, Tour Operator, chiede almeno lo spostamento delle tasse, ma soprattutto mette in evidenza che la sola presenza del turista italiano non basta, sono infatti gli arrivi stranieri a creare maggior indotto.

Gli alberghi con le nuove norme, dovranno adeguarsi ad una drastica riduzione delle stanze, l’albergatrice Mariella Avino infatti parla addirittura dell’apertura con sole 18 camere. Bisognerà quindi lottare contro una stagione che, si ipotizza, cancellerà circa l’80% degli arrivi in Costa d’Amalfi e la quasi totalità dei turisti che giungono dall’estero. Una situazione che cozza poi con la riduzione dei posti disponibili nei ristoranti, come spiega Antonio Dipino.

Ma c’è chi comunque vede già nella riapertura una possibilità di recuperare, per consentire almeno di mantenere intatti i posti di lavoro, come spiega l’imprenditrice Giuliana Buonocore. La costiera si sta attrezzando quindi, per i balneari sarà possibile approdare nei propri lidi preferiti, che saranno adeguati alle nuove norme, come spiega l’imprenditore maiorese Vincenzo D’Auria.