Dov’è la cassa integrazione? Solo il 20 per cento dei lavoratori ha ricevuto i soldi

Solo un avente diritto su cinque, a due mesi dal lockdown totale del 9 marzo, ha ricevuto i soldi della Cassa integrazione in deroga. Una percentuale, insomma che si aggira – come riporta il sito web del quotidiano “la Repubblica” – sul 19%. E’ questo il dato fornito dall’Inps e contestato – in un rimpallo di responsabilità – dalle Regioni per le quali il rapporto è di 1 a 11, con la copertura economica che scenderebbe addirittura al solo 9% della popolazione che ne ha diritto. Il decreto Cura Italia ha stanziato 5 miliardi per gli ammortizzatori sociali e dovrebbe coprire fino a 13,8 milioni di lavoratori rimasti in quarantena a casa per almeno due mesi.