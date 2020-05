Juve Stabia. Il sindaco Cimmino chiede un incontro con i 2 presidenti.

Dopo le dimissioni del socio di maggioranza, Andrea Langella e l’appello dei tifosi della Juve Stabia che chiedono rassicurazioni per il futuro, il sindaco Gaetano Cimmino ha chiesto un incontro con i 2 presidenti: “Ho chiesto ai presidenti Manniello e Langella un incontro ufficiale al Comune. La Juve Stabia è un fiore all’occhiello per la mia città, un patrimonio straordinario per tutta Castellammare. E sono convinto che ci siano tutti i presupposti per gettare le basi per garantire un futuro importante alla Juve Stabia”.