Juve Stabia. Alessandro Mastalli è pronto a tornare in campo.

Alessandro Mastalli, il numero 24 della Juve Stabia, prima del Covid 19 era pronto a tornare a disposizione di mister Caserta dopo essere stato fermo per un infortunio abbastanza grave per diversi mesi. Ai microfoni della società, il giocatore si è detto pronto a debuttare nel campionato di serie B e ricorda con commozione il 5 maggio 2019 quando, da capitano, ha alzato la coppa della vittoria del campionato di serie C. Il desiderio di riprendere a giocare è forte e qualsiasi modalità andrebbe bene per lui, purché sia in sicurezza e la prima cosa che farà una volta in campo sarà quella di prendere un pallone e calciare fortissimo!