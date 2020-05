John Peter Sloan ci lascia a 51 anni: addio al comico di Zelig, scrittore e cantante

Soffriva di asma John Peter Sloan, ma nulla di preoccupante. Poi ieri sera, un improvviso aggravamento e il ricovero urgente in ospedale, dove è morto a soli 51 anni. Cantante, scrittore e attore, era arrivato in Italia nel 1990 diventando anche uno dei volti più amati di Zelig. Famosissime le sue lezioni di inglese.

A dare la notizia su Facebook gli attori Herbert Pacton e Maurizio Colombi.

«Oggi ci ha lasciato un grande personaggio italiano importato da Birmingham. John Peter Sloan, un grande cantante, un creatore, un attore, un comico, un insegnante unico, una persona difficile e discutibile fra le più intelligenti che abbia mai conosciuto ma soprattutto un grande amico che adesso mi manca molto», ha scritto Colombi.

«Hai saputo tirare fuori il meglio di me, come persona e come attore, abbiamo riso cosi tanto lavorando fianco a fianco. Ho sempre avuto una grandissima ammirazione per le tue idee geniali, mi hai preso sotto la tua ala e mi hai fatto planare e sono stati momenti incredibili. Ora mi risuona la tua voce in testa, con gli occhi pieni di lacrime mentre accenno ad un sorriso perché sento la tua voce che mi dice una cazzata. Ti ho voluto sempre sempre sempre un gran bene amico mio ed ora ti devo dire addio. Ti porterò per sempre nel mio cuore Mate», è il ricordo di Pacton.

La redazione di Positanonews si unisce al dolore dei familiari per la triste perdita.