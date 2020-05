Ischia falso allarme. Il giovane , dopo il tampone, è risultato negativo al coronavirus covid-19 el corso dei controlli sanitari al porto di Pozzuoli, ieri alla partenza del traghetto per Ischia delle 18.30, a due persone è stata riscontrata temperatura oltre i 37,5 gradi; sottoposte quindi a test rapido una di loro, un uomo di giovane età, è risultata in un primo momento positiva al coronavirus. Per lui è stato disposto il ricovero in ospedale.

L’Asl Napoli 2 ha reso noto in serata che la persona è risultata non affetta da coronavirus a seguito di ulteriori controlli medici. All’ospedale La Schiana l’uomo è stato sottoposto a tampone oro faringeo rapido che ha evidenziato la sua negatività.

Un sospiro di sollievo per Ischia e la Campania, bisogna tener preseti che i test sierologici a volte danno dei falsi positivi.