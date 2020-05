Ischia. Il commovente messaggio degli studenti al professore: “Guarisca presto prof, vogliamo riabbracciarvi”

Ischia, il commovente messaggio degli studenti al professore dell’alberghiero che nonostante il Covid-19 continua a tenere le lezioni a distanza dal letto dell’ospedale: “Guarisca presto prof, vogliamo riabbracciarvi”

Si arricchisce di una nuova e bellissima perla di incredibile umanità e di grande solidarietà la storia da libro cuore di cui in queste settimane è protagonista Ambrogio Iacono, professore di Scienze e Chimica Organica dell’Istituto alberghiero “Vincenzo Telese” di Ischia che nonostante dal 25 marzo scorso combatta contro il Covid-19 e sia ricoverato presso il “Rizzoli” di Lacco Ameno, non ha mai abbandonato i suoi studenti continuando a stargli accanto e a fargli lezione dal letto dell’ospedale, attorniato da bombole d’ossigeno e monitor che proiettano i parametri vitali dei degenti. Senza mai tirarsi indietro, anche quando è stato colpito dalla polmonite e da un infarto polmonare. Ebbene, dopo la pubblicazione del nostro servizio giornalistico divenuto virale sui social e che ha fatto il giro delle testate giornalistiche non solo regionali e in cui avevamo intervistato a distanza Ambrogio Iacono, alcuni studenti dell’alberghiero ci hanno fatto pervenire un video in cui salutano con affetto il loro Prof., augurandogli una pronta e completa guarigione e dandogli appuntamento a settembre quando si spera si possa finalmente tornare a scuola. Auguri ed auspici a cui non possiamo fare altro che associarci.