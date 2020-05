Investe operaio in autostrada e scappa: 49enne ricercato dalla polizia nel salernitano

Gli agenti della Polstrada di Sala Consilina continuano le indagini per risalire all’identità dell’automobilista che ieri mattina ha investito sulla A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Petina, un operaio di una ditta che sta eseguendo alcuni lavori in autostrada.

L’investitore non si è fermato ed è quindi ricercato dalla Polizia. L’operaio, un 49enne di Grazzanise, in provincia di Caserta – come riporta anche il sito web radioalfa.fn – è stato soccorso dal 118 e trasportato al “Luigi Curto” di Polla. Le sue condizioni non destano preoccupazione