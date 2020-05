Funziona e funziona proprio bene! il Canale youtube di Positanonew Tv è visto e stravisto. Ma non poteva essere diversamente nell’epoca della civiltà delle immagini. La notizia o l’informazione supportati da immagini o video è più apprezzata, decisamente. Alcuni dei nostri video legati al territorio e al suo quotidiano hanno raggiunto la bellezza di oltre duemilioni e ottocentomila visitatori, nello specifico il varo della LHD TRIESTE nei Cantieri di Castellammare di Stabia. Siamo orgogliosi e proseguiamo per questa strada, documentando e riportando costantemente. Negli ultimi tempi, in occasione del Coronavirus, grazie al direttore Michele Cinque e Antonino D’Urso, esperto informatico, è nato un video giornale in diretta , che risulta anch’esso seguitissimo, con migliaia di visualizzazioni. Video con apparecchiature non professionistiche, di qualità non eccellente, sgangherati e dall’audio disturbato, ma video che documentano. E’ successo nel mondo delle immagini, quello che accadde per gli orologi, nel mentre si cercava la precisione, il digitale, il satellitare, una serie di orologi di plastica bucò il mercato , tale da essere collezionati in tutto il mondo.