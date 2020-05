Incognita stagione estiva, bagnini senza lavoro in Costiera amalfitana e Cilento l’ormai imminente stagione balneare, con regole troppo stringenti e ancora non codificate, rischia di avere conseguenze disastrose anche sui bagnini. Il loro posto di lavoro stagionale è a forte rischio. E, peraltro, sarà anche rivoluzionata – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – questa figura. Finora aveva avuto una funzione di sorveglianza e di prevenzione, oltre che naturalmente di intervento in acqua in caso di necessità. Solitamente il bagnino non lavorava sotto l’ombrellone: adesso dovrà necessariamente collaborare e supportare lo staff del lido per garantire il distanziamento dei clienti, senza dimenticare il suo compito principale che è il salvamento.