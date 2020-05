Incendio a Casaluce: distrutte due villette, al momento non si segnalano feriti

Devastante incendio a Casaluce: distrutte due villette. Ingenti i danni subiti dalle due abitazioni. Al momento non si segnalano feriti o persone intossicate dal fumo.

Casaluce. Momenti di panico nel comune di Casaluce in via De Amicis, dove è scoppiato un incendio all’interno di un’abitazione. Da una prima ricostruzione dei fatti le fiamme sono partire all’interno di una villetta di tre piani, per poi propagarsi all’abitazione di fianco, arrivando fino alla mansarda.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco e la polizia municipale di Casaluce.

E’ ancora presto per stabilire le cause, ma dalle prime indiscrezioni l’origine del rogo sarebbe da ricondurre ad un computer, forse per un corto circuito. Ingenti i danni subiti dalle due abitazioni. Al momento non si segnalano feriti o persone intossicate dal fumo.

Fonte Cronache della Campania