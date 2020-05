Il New York Times invita a venire in Campania “Covid free”, l’immagine di Positano nel mondo come icona ripresa anche da The Wam ( clicca qui ) . Insomma la perla della Costiera amalfitana come immagine, Napoli come capitale di una Regione simbolo dove si può andare sicuri dai pericoli del coronavirus Covid-19.

Lauren Sloss sul New York Times parla anche dei problemi dovuti dalla regole ferree, mascherine e distanziamento sociale, ma specifica pure che questa è una maggiore garanzia per i turisti. Quindi in Campania e in Costa d’ Amalfi i turisti dall’America si sentono maggiormente garantiti..

Un bel segnale per la ripartenza dopo il lockdown , una notizia che già era uscita ora ripresa da Wan e ricondivisa dal Comune e dal vicesindaco Francesco Fusco alla vigilia dell’apertura del primo locale in spiaggia e primo bar nel paese con stabilimento balneare.

Domani è un altro giorno