Mercoledì 27 maggio 2020: I Volontari di CRI – Costa Amalfitana hanno ricevuto una targa di ringraziamento dal Sindaco di Maiori Antonio Capone.

“Una targa simbolica e un grazie immenso” ha esordito così il sindaco Antonio Capone consegnando a noi, ad altri volontari e alle forze dell’ordine, una targa di riconoscimento con una frase che ha riscaldato i cuori di tutti:

Al Comitato di Costa Amalfitana | Croce Rossa Italiana

“Da sempre un punto di riferimento per Maiori e l’intera Costiera,

che anche nel frangente dell’emergenza sanitaria si è attivata

in aiuto di migliaia di persone: questo è l’ordine di grandezza di numerosi volontari

e volontarie del Comitato Costa Amalfitana della Croce Rossa Italiana.

La Città di Maiori sentitamente ringrazia per lo spirito di servizio,

perché presenti ad ogni richiesta di soccorso, regalando agli altri ore del proprio tempo,

energie, sorrisi anche sotto la mascherina, con un senso del dovere più forte della paura”.

Maiori – Maggio 2020 | Il Sindaco di Maiori | Antonio Capone

“Ringrazio il Sindaco di Maiori, Antonio Capone, per la targa di riconoscimento ma soprattutto per tutta la collaborazione istituzionale e operativa accordata sino ad ora. In Costiera siamo fortunati: abbiamo sindaci amici, collaborativi e che spesso sono pronti a rimboccarsi le maniche e operare nelle difficoltà. Tutte le iniziative organizzate sino ad ora dal nostro Comitato da “CRI PER TE” (pronto farmaco e pronto spesa), al “Consulto psicologico per la popolazione” fino alle raccolte del sangue, sono state realizzate grazie alla collaborazione di Tutti: dei cittadini, dei Sindaci della Costiera e dei Volontari di CRI Costa Amalfitana di cui sono onorato di essere il rappresentante. In questa emergenza stiamo operando tanto, stiamo aiutando tanto, ma stiamo anche ricevendo Tanto!

È con grande piacere che, a nome di tutti i Volontari di CRI – Costa Amalfitana, ringrazio:

I Sindaci dei 13 Comuni della Costiera Amalfitana per stare vicino e coadiuvare ogni nostra attività.

I Direttori e le Redazioni de “il Vescovado” | “Amalfi Notizie”| “Positano News” per promuovere costantemente tutte le nostre iniziative.

La signora Tanina Vanacore e la famiglia Attanasio (Positano) per aver ospitato il nostro personale volontaristico ed infermieristico in servizio 1 1 8.

La Sartoria Fiorentino “o Zione” (Positano) per aver realizzato e prodotto le 13 bandiere della Croce Rossa, poi consegnate ai 13 Comuni della Costiera Amalfitana in occasione della Giornata internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

I Proprietari e le Sarte di Boutique Luisa (Positano) per aver confezionato centinaia di mascherine, instancabilmente, per tutto il periodo di quarantena, e per averle fornite gratuitamente ad ospedali, enti ed ai nostri Volontari.

Le Suore Missionarie del Divino Spirito Santo (Positano) per aver confezionato le mascherine per i nostri Volontari in servizio CRI PER TE.

Le Lavanderie ELISA ed ARCOBALENO (Positano) per averci reso il servizio di sanificazione gratuita per le divise del nostro personale volontaristico ed infermieristico in servizio 1 1 8.

La Ferramenta di Giovanni Gallo (Maiori) per aver donato ai nostri Volontari i DPI (tute, guanti e visiere) utili per le nostre attività.

La Pasticceria Trieste (Maiori) per aver addolcito la nostra Pasqua.

La Lavanderia Lavatu di Luigi Pirollo (Maiori) per averci reso il servizio di sanificazione gratuita per le divise del nostro personale volontaristico ed infermieristico in servizio 1 1 8.

MCDS Minimarket di Carmela Moscariello (Maiori) per aver collaborato alla fornitura vitto del nostro personale volontaristico ed infermieristico in servizio 1 1 8.

Coordinamento Campania Maker, Gianluca Casale e Maria Vitale per la produzione delle visiere per i Volontari.

Marco Savo Service Audio & Luci per aver collaborato ad illuminare di bianco e rosso Palazzo Mezzacapo di Maiori in occasione della Giornata internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

Si ringraziano, inoltre, l’Hotel Poseidon, la ditta S.P.E.C. e Galassi e la Pasticceria Collina di Positano per il loro prezioso supporto.