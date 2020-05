Hotel San Pietro di Positano, Carlo Cinque e le nuovi disposizioni per i ristoranti: “Zass riservato solo a clienti abituali”

Non c’è ancora modo di sapere per quanto tempo dureranno tutte le disposizioni anti Covid-19 a cui dovranno adeguarsi gli alberghi ed i ristoranti. Abbiamo deciso di chiedere a Carlo Cinque, owner dello spettacolare Hotel San Pietro di Positano, come ci si muoverà anche per quanto riguarda il ristorante Zass, il gioiellino insignito di una stella Michelin.

“Si è criticata tanto la bozza di protocollo predisposta con il contributo di Gennarino Esposito, il timore è che le misure che prenderà il Governo per la ristorazione portano essere ancora più drastiche -ha dichiarato in esclusiva a Positanonews– Dal canto nostro, se e quando si verificheranno le condizioni per la riapertura, ai fini di attuare il distanziamento sociale al nostro ristorante, probabilmente prenderemo la decisione di non prendere passanti e di riservare il ristorante esclusivamente ai clienti di casa.

Considerando anche che non ci sarà il pienone degli anni anni passati, questo consentirà di effettuare correttamente il distanziamento sociale. Ovviamente è assolutamente necessario osservare anche tutte le altre misure di sicurezza sanitaria che apprenderemo solo allorquando ci verrà comunicato il protocollo sanitario specifico.

Quello che mi viene da dire ai ristoratori è di “tranquillizzarli” sul discorso delle distanze, perché nei mesi in cui, ancora, circolerà il virus, non avranno sicuramente lo stesso numero di clienti di prima e quindi sarà più facile attuare le misure di prevenzione.

Quando i ristoratori saranno ritornati allo stesso numero di coperti del prima Covid, quindi mi auguro al più presto, significherà che il virus è sparito e con esso anche le misure di distanziamento sociale. Quindi si tratta di misure temporanee che avranno la stessa durata del Covid e spariranno con esso. Non credo che nessun ristoratore si aspetti di avere, con il virus ancora circolante, lo stesso numero di clienti di prima”.