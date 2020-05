Guerra alle tv, ADL sta con Lotito: nessuna trattativa con Sky, pronta azione legale

Il calcio da fermo si scontra con problemi seri che condizioneranno il futuro del calcio giocato. Diritti televisivi al centro di uno scontro tra società.

JUVE E INTER DA UNA PARTE E LAZIO E NAPOLI DALL’ALTRA

Scontro tra Tv e squadre di club della serie A per definire gli incassi degli introiti elargiti dalle emittenti televisive ed eventualmente trovare accordo su dirittti televisivi importanti per il futuro delle società di calcio. In ballo ci sono fior di milioni di euro per garantire con l’incasso la gestione societaria. Quello dei diritti televisivi è uno dei temi centrali attorno al calcio e alle valutazioni sulla ripartenza del campionato, questione che rischia di creare una forte spaccatura tra i diversi club. A tal proposito, l’edizione odierna de ‘Il Giornale’ parla di due fronti contrattoposti, con il Napoli e la Lazio che hanno assunto una posizione decisa su tema.

“C’è un gruppo di società (guidate da Agnelli della Juve e Marotta dell’Inter) che spingono per il negoziato con Sky chiedendo in cambio il prolungamento di un anno del contratto esistente (con modifica della legge Melandri).

Sul fronte opposto sono schierati i duri e puri, con in testa Lotito della Lazio e De Laurentiis del Napoli, contrari a ogni trattativa e a rispondere con azione civile”