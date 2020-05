Grave incidente nella notte in Cilento, l’auto si ribalta: nulla da fare per il guidatore

Ancora tracce sulle strade del Cilento. La tragedia si è consumata nella notte, quando si è verificato l’incidente mortale. Ha perso la vita, lungo la strada provinciale che collega Omignano a Orria un uomo – come riporta il sito web infocilento.it – residente in quest’ultimo comune. La sua auto – secondo una prima ricostruzione – sarebbe sbandata e quindi si sarebbe ribaltata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre il corpo dalle lamiere. L’impatto è stato violentissimo, inutili i soccorsi: per l’uomo non c’è stato nulla da fare.