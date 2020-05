Grande lavoro dei Carabinieri di Positano, multe anche ad Amalfi e Ravello. Dall’inizio della settimana, dopo il lungo periodo di forzato lockdown causato dall’emergenza sanitaria Coronavirus, è possibile girare entro i confini della Regione. Ovviamente, per evitare un’ondata di ritorno, sono necessarie diverse precauzioni, quali il distanziamento sociale e l’uso delle mascherine. Alcune persone, però, continuano ad andare in giro senza indossarle e, nel corso dei giorni, i serrati controlli dei Carabinieri di Positano, che stanno svolgendo un grande lavoro in un momento particolarmente difficile, hanno portato a diverse multe anche ad Amalfi e Ravello.

Ricordiamo che i cittadini sorpresi a passeggiare senza indossare la mascherina rischiano una sanzione di 400 euro.