Il Governatore De Luca compie 71 anni, gli auguri del sindaco Iaccarino di Piano di Sorrento

Regione Campania. Oggi compie gli anni il Presidente Vincenzo De Luca. Amato e stimato da molti per il pugno duro che ha dimostrato e continua a dimostrare tutt’ora durante questi mesi di emergenza sanitaria, è diventato virale grazie ai messaggi molto importanti diffusi con la solita ironia che lo ha sempre contraddistinto. Inoltre, il Governatore, è ammirato soprattutto dai giovani e i social network, che lo hanno denominato scherzosamente “Governatore dell’Universo”.

Il Presidente De Luca è molto apprezzato anche dal sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, il quale condivide su Facebook i suoi auguri per il 71esimo compleanno.

Caro Presidente De Luca farle gli auguri per il suo compleanno oggi è anche un modo per ringraziarla dello straordinario e concreto lavoro che sta svolgendo per la nostra Regione in una situazione così critica ma che ha visto la Campania assurgere a modello di un certo modo di amministrare con efficienza, efficacia e rigore.

Auguri Presidente