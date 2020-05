Giornata mondiale della risata. Oggi un motivo in più per sorridere…

Oggi si festeggia la giornata mondiale della risata. Quest’anno sarà un caso, ma arriva proprio il giorno prima della fine del lockdown: un motivo in più, quindi, per ridere e sorridere alla “nuova vita” che verrà! Fu istituita dal medico indiano Madan Kataria, fondatore nel 1995 del movimento internazionale dello Yoga della Risata e ricade la prima domenica di maggio. Salute, Felicità e Pace, questa è la missione della pratica e la ragione per cui normalmente in questo giorno, vengono organizzate tante iniziative in tutto il mondo, in cui creare una coscienza globale di fratellanza grazie alla Risata, linguaggio universale che tutti sono in grado di parlare.