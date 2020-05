Giornata mondiale Croce Rossa: in Costiera amalfitana bandiera e illuminazione a tema su tutti i comuni

L’8 maggio è la Giornata Internazionale della Croce Rossa istituita per affermare con forza, la volontà di tutti i membri di esserci sempre, ovunque e per chiunque si trovi in una condizione di vulnerabilità, senza nessuna discriminazione.

È con questo spirito che, da oltre 150 anni, milioni di Volontari diffondono l’intuizione di Henry Dunant, contribuendo alla crescita della più grande organizzazione umanitaria al mondo.

Quest’anno la giornata commemorativa giunge in un momento di difficoltà che ha coinvolto tutti i continenti: i Volontari di Croce Rossa sono in prima linea impegnati nella battaglia per la sconfitta del Covid-19.

Il Comitato di Costa Amalfitana dedica questo importante giorno a tutti i Volontari di Croce Rossa, in particolare a quelli che purtroppo sono stati contagiati e hanno perso la vita.

Oggi, 8 maggio, tutti i Comuni della Costiera Amalfitana riceveranno da un Volontario CRI la Bandiera della Croce Rossa e la esporranno fuori dal Palazzo Comunale fino al 10 Maggio 2020.

Negli stessi giorni abbiamo chiesto ai Sindaci costieri di unirsi a noi in questa importante commemorazione illuminando un monumento del proprio paese con i nostri colori: il bianco ed il rosso. Saranno illuminati: il Capo di Conca dei Marini, il Palazzo Mezzacapo di Maiori, i Palazzi Comunali di Praiano e Tramonti e la Torre Clavel di Positano.

“Ringrazio tutte le Amministrazioni Comunali della Costiera Amalfitana e ogni singolo primo cittadino per la disponibilità e l’accoglienza accordata a noi, semplici Volontari di una grande e storica associazione. Oggi quella bandiera che sventola sul Vostro palazzo comunale e quelle luci che illumineranno alcuni simboli della nostra bella Costa, simboleggeranno la vicinanza di tutta la Costa Amalfitana ai tanti Volontari che, da anni instancabilmente, si prodigano per garantire servizi di assistenza alle persone vulnerabili, servizi 118, servizi di trasporto disabili, assistenza agli anziani e alle persone in difficoltà. Oggi più che mai il nostro pensiero vola a tutti i Volontari afferenti alla Croce Rossa Italiana che, in questi ultimi mesi, hanno perso la vita affrontando questa storica battaglia contro il Covid – 19”. Raffaele Di Leva – Presidente del Comitato di Costa Amalfitana.